Bu uçuruma seyir terası şart

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, bölgeye tatile gelenlerin ilgisini çeken noktalardan biri. Karayolu ulaşımı bulunmayan ve sadece deniz yoluyla gidilebilen Babadağ eteklerindeki yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklarla çevrili vadinin eşsiz manzarasını kuşbakışı görmek isteyenler ise Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklara akın ediyor.Vadiyi en iyi noktadan görmek için, araçlarını kenarına park ettikleri yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen tatilciler, hiçbir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar geliyor. Burada da düşme tehlikesine aldırmadan selfie çekip o anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Ancak zaman zaman dikkatsizlik sonucu kayalıklarda yaşanan düşme vakaları ise ölümle sonuçlanabiliyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, uçurumda ölümlerin yaşandığını belirterek, "Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Valiliği'ne bu bölgeye bir cam seyir terası yapılması için talepte bulunduk. Ancak bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa buradaki ölümler önlenebilir" dedi.