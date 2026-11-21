İzmir
'in Narlıdere ilçesinde 2023-2025'te faaliyet gösteren bir spor kulübünde eğitim gören özel gereksinimli ve otizmli çocukların şiddete ve kötü muameleye maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir yetişkin minder üzerinde yatan çocuğun boğazını sıkarak üzerine baskı uyguluyor. Başka bir çocuk ise tekmelenerek yere düşürüldükten sonra sürükleniyor. Ayrıca çocukların enselerinden tutulduğu, sarsıldığı, başlarına vurulduğu ve saçlarından çekildiği anlar da yer alan görüntülerde, çocukların uygun yemek masası bulunmayan alanlarda yemek yediği, bir çocuğa plastik makarna süzgeci içerisinde yemek verildiği, özel bakım becerileri kısıtlı bir çocuğun ise tuvalette hijyenik olmayan koşullarda ve gözetimsiz bırakıldığı görülüyor.
Yapılan incelemelerde, binanın merdivenlerinde korkuluk olmadığı, kırık cam parçalarının bulunduğu ve çocukların ulaşabileceği alanlarda testere, makas ve spatula gibi aletlerin yer aldığı da belirlendi. Kulübün ortakları olduğu belirlenen 29 yaşındaki F.A. ile 28 yaşındaki Ş.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.