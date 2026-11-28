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İngiliz Daily Mail gazetesindeki haberde "Bazı sağlıklı kabul edilen yiyecekler de hassas kişilerde reflüyü tetikleyebiliyor" denildi. Uzmanların görüşmelerine yer verilen habere göre o gıdalar şöyle sıralandı: Domates ve domates bazlı ürünler, narenciye ve portakal gibi asitli meyveler, çikolata, nane. Bunun yanı sıra bazı kişilerde de kahve ve gazlı içeceklerin reflüyü tetiklediği belirtildi. Uzmanlar, reflüye karşı yavaş yavaş yemek ve büyük porsiyonlardan kaçınmayı tavsiye ediyor.