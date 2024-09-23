Bu yüksek lisans sınıfı hepsinden çok farklı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Programında yüksek lisans yapan öğrenciler diğer öğrencilerden çok farklı. Bunlardan biri 65 yaşındaki Melahat Ürkmez. Ürkmez'in, bugüne kadar 9 kitabı, sayısız derleme, araştırma ve hikayeleri bulunuyor. Mevlana ile ilgili kitabı da bu alanda Japoncaya çevrilen ilk eser olarak biliniyor. 58 yaşındaki öğretmen Ahmet Çelik bugüne kadar 30'a yakın önemli eseri kültür tarihimize kazandırdı. 30 yıllık öğretmen olan ve çeşitli araştırmaları bulunan 54 yaşındaki Muammer Eşiyok da yüksek lisansa programında yer alıyor. Sınıfın en genci ise 27 yaşındaki edebiyat öğretmeni Tuğba Uçmak. 2 kitabı bulunan Uçmak'ın bu kitapları da üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor.65 yaşında yüksek lisansa başladığı için heyecanlı olduğunu belirten Melahat Ürkmez "3 üniversite bitirdim. Çeşitli devlet okullarında Türkçe öğretmenliği yaptım. 35 yıl kadar Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi araştırdım. Tiyatrolar, müzikaller kaleme aldım. Mevlana ile ilgili bir senaryom var. Bu senaryoyu film haline getireceğim. 65 yaşındayım ve şimdi yüksek lisanstayım. Ben yazmadan durursam hayat damarlarımdan biri kopmuş gibi olurum. O benim beslenmem" dedi. Eğitimci Ahmet Çelik duygularını şu sözlerle anlattı:"Hocam Yusuf Küçükdağ benim liseden öğretmenimdi. Şimdi yüksek lisans hocam. 30 kadar yayınlanmış kitabım ve 300 makalem var. Biz hem öğreniyoruz hem de gençlere örnek oluyoruz" diye konuştu. 30 yıllık öğretmen olan Muammer Eşiyok ise, "Yüksek lisans yapmaya fırsatımız olmamıştı. Şimdi böyle bir fırsatı elde ettik. Daha önce çalışmalarımız vardı. Çalışmak istediğim alan yakın tarih alanıydı. Kitap çalışmalarım var." ifadelerini kullandı. Sınıfın en genci olan Tuğba Uçmak ise, "Böyle bir kadronun içerisinde olmak çok büyük onur ve gurur. Benden yaşça büyük tecrübeli hocalarımı örnek almak benim için bir yol ve rehber niteliğinde. 2 kitabım var." şeklinde konuştu.