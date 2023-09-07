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Giriş Tarihi: 7.9.2023 12:09

Bu zeka testini 8 saniyeden önce çözenler dahi çıkıyor! x'lerin arasında y harfini 8 saniye içerisinde bulursan...

Bu zeka testi dikkat becerenizi ortaya çıkarıyor. X ve K harflerinden oluşan bu tabloda, 8 saniye içerisinde Y harfini buluyorsanız, milyonlarca kişiden daha zeki olduğunuz tescillenmiş oluyor.

Bu zeka testini 8 saniyeden önce çözenler dahi çıkıyor! x’lerin arasında y harfini 8 saniye içerisinde bulursan...

Günümüzde zeka tesleri hem eğlence amaçlı hem de IQ ölçümleri için kullanılıyor. Bugün sizlere milyonlarca zeka testinden bir tanesini paylaşıyoruz. Bu zeka testi çok dikkat gerektiriyor. Eğer siz de bu tabloda Y harfini 8 saniyede bulduysanız milyonlarca kişiden IQ'nuzun daha yüksek olduğunu kanıtladınız demektir.

RESİMDEKİ FARKLI HARFİ BULUN
Bu tabloda X ve K harfleri bulunuyor. Sizden istediğimiz 8 saniyede içerisinde tabloda gizlenmiş Y harfini bulmanız. Zorluk derecesi yüksek bu testte siz 8 saniyede farklı harfi bulabilecek misiniz?

Bu zeka testi, gözlem yeteneklerinizi gözler önüne seriyor. Sadece odaklanıp farklı harfi bulmaya çalışın.

8 saniye geçti ve hala farklı harfi bulamadıysanız alttaki görsele geçebilirsiniz.

İşte Y harfi burada...

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Bu zeka testini 8 saniyeden önce çözenler dahi çıkıyor! x'lerin arasında y harfini 8 saniye içerisinde bulursan...
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