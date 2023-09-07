Bu zeka testini 8 saniyeden önce çözenler dahi çıkıyor! x’lerin arasında y harfini 8 saniye içerisinde bulursan...

Günümüzde zeka tesleri hem eğlence amaçlı hem de IQ ölçümleri için kullanılıyor. Bugün sizlere milyonlarca zeka testinden bir tanesini paylaşıyoruz. Bu zeka testi çok dikkat gerektiriyor. Eğer siz de bu tabloda Y harfini 8 saniyede bulduysanız milyonlarca kişiden IQ'nuzun daha yüksek olduğunu kanıtladınız demektir.