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Giriş Tarihi: 18.3.2025 21:53

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle yarınki 10 seferini iptal etti.

AA
BUDO’dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 10 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre saat 07.00 ve 9.30'daki 3 farklı Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'dan sefer iptalleri
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