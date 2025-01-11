Büfelere kamera zorunluluğu

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un 2024 yılına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Türkiye geneline oranla İstanbul'da suç oranlarında düşüş yaşandığını belirten Vali Gül, 2024 yılında sahte içkiden 48 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, önlem için 1 Ocak tarihinden itibaren alkol ve tütün mamulleri satılan yerlere kamera yerleştirilme zorunluluğunun getirildiğini söyledi.

İstanbul'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten oluşan 63 bin 915 personelin görev yaptığını belirten Vali Gül, "2024 yılında terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlarda yakalanan kişi sayısı 6 bin 885 oldu. Terörizmi besleyen, finansını sağlayan kaynaklara karşı yürüttüğümüz operasyonlarda ele geçirilen miktar 3 katına çıktı, 11 milyon 183 bin lira oldu" diye konuştu.

ÇETELER ÇÖKERTİLİYOR

Gül şöyle devam etti: "İstanbul'umuzun huzuru için en önemli mücadele alanlarımızdan biri olan organize suçlarla mücadelede operasyon sayısı 2024'te yüzde 56 artışla 273'e yükseldi. Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 33 arttı. El konulan mal varlığı 3,5 katına çıkarak 33 milyar lira oldu."

2024'te kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,6, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28'den fazla azalma olduğunu belirten Gül, "Aydınlatma oranları; kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97,8 'den yüzde 98,6'ya; mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 78'den yüzde 83'e yükseldi" ifadelerini kullandı.