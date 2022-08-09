Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy eşi Nilüfer Gürbüz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

'Trio', 'Heterotopya', 'İnsan Üçleme', 'Alt Üst', 'Nar Yarası', 'Mutlu Son' gibi kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

İlk televizyon dizisi oyunculuk deneyimini 2008 yılında 'Hepimiz Birimiz İçin' adlı dizide 'Nazım' karakterini oynayarak yaşadı.

Beyazperdede ilk kez 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün 'Güneşi Gördüm' filminde 'Berat' karakteriyle yer aldı.

Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan ile birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

1982 doğumlu olan Buğra Gülsoy, 2021 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

2011-2012 yıllarında oyuncu Burcu Kara ile evli kaldı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlendi. İkinci evliliğinden 2018 yılında dünyaya gelen çocuğuna 'Cem' adını verdi.