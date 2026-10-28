Bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar çalışıyor mu? 28 Ekim adliye çalışma saatleri!

28 EKİM'DE MAHKEMELER AÇIK MI, DURUŞMALAR YAPILACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı arifesinde mahkemelerin sabah saatleri için belirlediği duruşmalar yapılabilecek. Ancak saat 13.00'te resmi tatilin başlamasıyla faaliyetlere ara verilecek. Bu nedenle duruşma günü bulunan vatandaşların ve avukatların mahkeme tarafından belirlenen saatleri kontrol etmesi gerekiyor.

Dava dilekçeleri, dosya takibi ve diğer yargı işlemlerinin bir bölümü UYAP Vatandaş Portal üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.