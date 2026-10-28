Bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar çalışıyor mu? 28 Ekim adliye çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte adliyelerde dava ve dosya takibi yapan vatandaşların gözü mesai takvimine çevrildi. Özellikle süreye bağlı başvurularını yetiştirmek isteyenler için mahkeme kalemlerinin çalışma düzeni önem taşıyor. Resmi tatil boyunca adli hizmetlerin nasıl yürütüleceği ve nöbetçi birimlerin hangi işlemleri gerçekleştireceği de merak ediliyor.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle adliyelerde bugün yarım günlük mesai uygulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre bugün adliyeler saat 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra başlayacak resmi tatille birlikte mahkeme kalemleri, icra müdürlükleri ve diğer birimlere ara veriliyor.
Cumhuriyet Bayramı arifesinde mahkemelerin sabah saatleri için belirlediği duruşmalar yapılabilecek. Ancak saat 13.00'te resmi tatilin başlamasıyla faaliyetlere ara verilecek. Bu nedenle duruşma günü bulunan vatandaşların ve avukatların mahkeme tarafından belirlenen saatleri kontrol etmesi gerekiyor.
Dava dilekçeleri, dosya takibi ve diğer yargı işlemlerinin bir bölümü UYAP Vatandaş Portal üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından 30 Ekim Cuma günü adliyeler normal çalışma düzenine dönecek. Mahkeme kalemleri, savcılık birimleri ve icra müdürlükleri yeniden aynı mesai saatlerinde hizmet verecek.