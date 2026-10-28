Haberler Yaşam Haberleri Bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar çalışıyor mu? 28 Ekim adliye çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:54 Son Güncelleme: 28.10.2026 08:55

Bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar çalışıyor mu? 28 Ekim adliye çalışma saatleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde adliyelerde uygulanacak mesai düzeni, mahkeme ve icra işlemleri bulunan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Duruşma, dava dosyası ve dilekçe işlemleri için adliyeye gitmeyi planlayanlar, resmi tatil nedeniyle çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikleri takip ediyor. Peki, bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar açık mı? İşte, adliye çalışma saatleri...

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Bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar çalışıyor mu? 28 Ekim adliye çalışma saatleri!
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Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte adliyelerde dava ve dosya takibi yapan vatandaşların gözü mesai takvimine çevrildi. Özellikle süreye bağlı başvurularını yetiştirmek isteyenler için mahkeme kalemlerinin çalışma düzeni önem taşıyor. Resmi tatil boyunca adli hizmetlerin nasıl yürütüleceği ve nöbetçi birimlerin hangi işlemleri gerçekleştireceği de merak ediliyor.

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle adliyelerde bugün yarım günlük mesai uygulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre bugün adliyeler saat 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra başlayacak resmi tatille birlikte mahkeme kalemleri, icra müdürlükleri ve diğer birimlere ara veriliyor.

28 EKİM NÖBETÇİ SAVCILIKLAR AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonra da nöbetçi Cumhuriyet savcıları görev yapmaya devam ediyor. Nöbetçi sulh ceza hakimlikleri de acil işlemler için görev yapabilecek. Olağan dosya takibi ve kalem hizmetleri ise resmi tatilin ardından yeniden başlayacak.

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28 EKİM'DE MAHKEMELER AÇIK MI, DURUŞMALAR YAPILACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı arifesinde mahkemelerin sabah saatleri için belirlediği duruşmalar yapılabilecek. Ancak saat 13.00'te resmi tatilin başlamasıyla faaliyetlere ara verilecek. Bu nedenle duruşma günü bulunan vatandaşların ve avukatların mahkeme tarafından belirlenen saatleri kontrol etmesi gerekiyor.

Dava dilekçeleri, dosya takibi ve diğer yargı işlemlerinin bir bölümü UYAP Vatandaş Portal üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

30 EKİM'DE ADLİYELER AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından 30 Ekim Cuma günü adliyeler normal çalışma düzenine dönecek. Mahkeme kalemleri, savcılık birimleri ve icra müdürlükleri yeniden aynı mesai saatlerinde hizmet verecek.

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Bugün adliyeler açık mı, nöbetçi savcılıklar çalışıyor mu? 28 Ekim adliye çalışma saatleri!
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