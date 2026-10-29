Bugün banaklar açık mı, havale-EFT yapılır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların mesai saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, ülke genelinde törenlerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Özellikle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim boyunca şubelerin hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. EFT, havale ve FAST işlemlerinin nasıl yürütüleceği ise para transferi yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor.