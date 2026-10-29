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Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:27

Bugün banaklar açık mı, havale-EFT yapılır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların mesai saatleri

Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla 29 Ekim’de bankaların çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ekim bankalar açık mı kapalı mı, mesai düzeni nasıl işleyecek? soruları gündeme gelirken, resmi tatil nedeniyle banka şubelerinin hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. EFT ve havale işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı da para transferi yapacak vatandaşların takip ettiği konular arasında yer alıyor.

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Bugün banaklar açık mı, havale-EFT yapılır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların mesai saatleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, ülke genelinde törenlerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Özellikle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim boyunca şubelerin hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. EFT, havale ve FAST işlemlerinin nasıl yürütüleceği ise para transferi yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yasal düzenlemeler kapsamında tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu ve özel bankaların şubeleri 29 Ekim'de kapalı olacak. Vatandaşlar, bayram günü banka şubelerinden yüz yüze hizmet alamayacak.

29 EKİM'DE EFT YAPILIR MI, PARA NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT farklı bankalar arasındaki para transferlerini ifade eder. Bu sistem mesai saatleri içinde ve iş günlerinde çalışır. 29 Ekim'in tam gün resmi tatil olması nedeniyle, bu tarihte bankalar arası EFT işlemleri maalesef gerçekleştirilemeyecek.

Ancak FAST işlemi ile 7/24 ve para transferi gerçekleştirmek mümkün.

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FAST işlemini kullanmayanlar için para transferi yapanlar için ilk tarih 30 Ekim Cuma günü olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bugün banaklar açık mı, havale-EFT yapılır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların mesai saatleri
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