Bugün bankalar açık mı, havale-EFT yapılır mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların mesai saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, ülke genelinde törenlerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Özellikle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim boyunca şubelerin hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. EFT, havale ve FAST işlemlerinin nasıl yürütüleceği ise para transferi yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yasal düzenlemeler kapsamında tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu ve özel bankaların şubeleri 29 Ekim'de kapalı olacak. Vatandaşlar, bayram günü banka şubelerinden yüz yüze hizmet alamayacak.Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri: Cumhuriyet'in 103. yılına özel farklı, anlam dolu 29 Ekim mesajları
EFT farklı bankalar arasındaki para transferlerini ifade eder. Bu sistem mesai saatleri içinde ve iş günlerinde çalışır. 29 Ekim'in tam gün resmi tatil olması nedeniyle, bu tarihte bankalar arası EFT işlemleri maalesef gerçekleştirilemeyecek.
Ancak FAST işlemi ile 7/24 ve para transferi gerçekleştirmek mümkün.