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Giriş Tarihi: 10.4.2024 07:55 Son Güncelleme: 10.4.2024 07:55

BANKA BUGÜN AÇIK MI, işlem yapılır mı? 10-11-12 Nisan Bayramda bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaba geçer mi?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. İslam alemi bayrama ulaşmanın sevincini yaşarken birçok meslek grubu bu tarihleri izinli olarak değerlendiriyor. Bu noktada bankacılık işlemleri olanlar bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan bayramda havale ve EFT yapılır, ne zaman hesaba geçer gibi sorular da gündemde yer alıyor. Peki; bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte, bankaların çalışma saatleri...

BANKA BUGÜN AÇIK MI, işlem yapılır mı? 10-11-12 Nisan Bayramda bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaba geçer mi?

10 Nisan bugün bankalar açık mı, işlem yapılıyor mu gibi sorular para çekmek, göndermek, yatırım, havale ve EFT yapmak noktasında aktif müşterilerin gündeminde. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihleri boyunca sürecek. Bu tarihler arasında işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini araştıranlar arama motorlarına yöneldi. Peki; bayramda bankalar çalışıyor mu, para ne zaman hesaba geçer? İşte, detaylar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

10-11-12 Nisan tarihleri arasında bayram süresince banka şubeleri açık olmayacak. Bankacılık işlemleri mobil üzerinden gerçekleştirilecek.

HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Havale işlemleri FAST seçenğiyle hesaba geçerken EFT için ilk iş günü beklenecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankaların çalışma saatleri 15 Nisan Pazartesi itibarıyla normale dönecek.

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BANKA BUGÜN AÇIK MI, işlem yapılır mı? 10-11-12 Nisan Bayramda bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaba geçer mi?
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