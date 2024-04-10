BANKA BUGÜN AÇIK MI, işlem yapılır mı? 10-11-12 Nisan Bayramda bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT hesaba geçer mi?

10 Nisan bugün bankalar açık mı, işlem yapılıyor mu gibi sorular para çekmek, göndermek, yatırım, havale ve EFT yapmak noktasında aktif müşterilerin gündeminde. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihleri boyunca sürecek. Bu tarihler arasında işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini araştıranlar arama motorlarına yöneldi. Peki; bayramda bankalar çalışıyor mu, para ne zaman hesaba geçer? İşte, detaylar...