Bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? 28 Ekim işlem takvimi!

Piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için Cumhuriyet Bayramı öncesindeki son tam seans günü geride kaldı. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, 28 Ekim için belirlenen özel borsa takvimini dikkate alması gerekiyor. Borsa İstanbul'un bayram programında piyasaların kapanış ve yeniden açılış tarihleri de yer aldı.
Borsa İstanbul, 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak. Pay Piyasası'nda sabah saatlerinde başlayacak hisse senedi işlemleri saat 12.40'ta sona erecek. Böylece yatırımcılar öğle saatlerine kadar alım satım yapabilecek.
Borsa İstanbul'un 2026 yılı tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası'nda takas yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değişen takvim, hisse senedi satışından elde edilen tutarların takası tamamlanmış nakit olarak kullanılabileceği tarihleri de etkiliyor.
İşlem tarihlerine göre belirlenen takas programı şu şekilde:
26 Ekim Pazartesi işlemleri: 30 Ekim Cuma
27 Ekim Salı işlemleri: 2 Kasım Pazartesi
28 Ekim Çarşamba işlemleri: 2 Kasım Pazartesi
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Tam gün resmi tatil kapsamında Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapalı olacak.