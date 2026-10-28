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Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:26

Bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? 28 Ekim işlem takvimi!

28 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul'da uygulanacak işlem saatleri, hisse senedi alım satımı yapan yatırımcıların gündeminde. Resmi tatil nedeniyle işlem saatlerinde yapılan düzenleme, emirlerini ve portföy işlemlerini tamamlamak isteyenler yakından takip ediyor. Peki, bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak?

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Bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? 28 Ekim işlem takvimi!
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Piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için Cumhuriyet Bayramı öncesindeki son tam seans günü geride kaldı. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, 28 Ekim için belirlenen özel borsa takvimini dikkate alması gerekiyor. Borsa İstanbul'un bayram programında piyasaların kapanış ve yeniden açılış tarihleri de yer aldı.

BUGÜN BORSA İSTANBUL ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR İŞLEM YAPILACAK?

Borsa İstanbul, 28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak. Pay Piyasası'nda sabah saatlerinde başlayacak hisse senedi işlemleri saat 12.40'ta sona erecek. Böylece yatırımcılar öğle saatlerine kadar alım satım yapabilecek.

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28 EKİM'DE HİSSE SENEDİ TAKASI YAPILACAK MI?

Borsa İstanbul'un 2026 yılı tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası'nda takas yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değişen takvim, hisse senedi satışından elde edilen tutarların takası tamamlanmış nakit olarak kullanılabileceği tarihleri de etkiliyor.

İşlem tarihlerine göre belirlenen takas programı şu şekilde:

26 Ekim Pazartesi işlemleri: 30 Ekim Cuma

27 Ekim Salı işlemleri: 2 Kasım Pazartesi

28 Ekim Çarşamba işlemleri: 2 Kasım Pazartesi

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29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI, İŞLEM YAPILACAK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Tam gün resmi tatil kapsamında Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapalı olacak.

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Bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? 28 Ekim işlem takvimi!
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