Bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar işlem yapılacak? 28 Ekim işlem takvimi!

Piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için Cumhuriyet Bayramı öncesindeki son tam seans günü geride kaldı. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, 28 Ekim için belirlenen özel borsa takvimini dikkate alması gerekiyor. Borsa İstanbul'un bayram programında piyasaların kapanış ve yeniden açılış tarihleri de yer aldı.