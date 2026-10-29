Haberler Yaşam Haberleri Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:10 Son Güncelleme: 29.10.2026 07:47

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerin çalışma düzeni merak ediliyor. Resmi tatil boyunca eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verirken vatandaşlar, ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açık eczaneleri araştırıyor. Nöbetçi eczanelerin adresleri ve hizmet saatleri, bayram günü sağlık ürünlerine ulaşmak isteyenler için önem taşıyor.

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Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma durumu
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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken eczanelerin çalışma düzeni de gündeme geldi. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle eczanelerin hizmet saatleri ve nöbetçi eczane uygulaması önem taşıyor. Vatandaşlar, bayram süresince ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için açık eczanelere ilişkin bilgileri takip ediyor.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler genel olarak kapalı olacak; yalnızca önceden belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

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Eczaneler, 30 Ekim Cuma günü itibarıyla yeniden normal çalışma saatlerine dönecektir.

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NÖBETÇİ ECZANE BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İlçenizde hizmet veren nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini e-Devlet üzerinden ya da bulunduğunuz ilin Eczacı Odasının resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma durumu
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