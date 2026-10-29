Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken eczanelerin çalışma düzeni de gündeme geldi. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle eczanelerin hizmet saatleri ve nöbetçi eczane uygulaması önem taşıyor. Vatandaşlar, bayram süresince ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için açık eczanelere ilişkin bilgileri takip ediyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler genel olarak kapalı olacak; yalnızca önceden belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri: Cumhuriyet'in 103. yılına özel farklı, anlam dolu 29 Ekim mesajları
İlçenizde hizmet veren nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini e-Devlet üzerinden ya da bulunduğunuz ilin Eczacı Odasının resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.