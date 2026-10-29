Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken eczanelerin çalışma düzeni de gündeme geldi. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle eczanelerin hizmet saatleri ve nöbetçi eczane uygulaması önem taşıyor. Vatandaşlar, bayram süresince ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için açık eczanelere ilişkin bilgileri takip ediyor.