Haberler Yaşam Haberleri Bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:24 Son Güncelleme: 29.10.2026 07:47

Bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ülke genelinde kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının çalışma düzeni değişirken hastane ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceği de merak ediliyor. 29 Ekim’de polikliniklerin açık olup olmadığı ve acil servislerin çalışma durumu, sağlık hizmeti almayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

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Bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin çalışma durumu
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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüyle birlikte hastane ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni gündeme geldi. 29 Ekim Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle sağlık kuruluşlarında uygulanacak mesai düzeni merak ediliyor. Bayram günü poliklinik hizmetleri ve acil servislerin çalışma durumu, sağlık hizmeti alacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yasal düzenlemeler gereği tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 29 Ekim 2026 Perşembe günü kamu hastanelerinin poliklinik birimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Acil servisler ise bayram boyunca kesintisiz çalışmayı sürdürecek.

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SAĞLIK OCAKLARI 29 EKİM'DE AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) hizmet vermeyecek. Kamu hastanelerinin poliklinik birimleri de kapalı olacak. Acil sağlık hizmetleri ise tatil süresince devam edecek.

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ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim'de hastanelerin acil servisleri günün her saatinde hizmet sunmayı sürdürecek. Acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar, hastanelerin acil birimlerine başvurabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin çalışma durumu
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