Bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüyle birlikte hastane ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni gündeme geldi. 29 Ekim Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle sağlık kuruluşlarında uygulanacak mesai düzeni merak ediliyor. Bayram günü poliklinik hizmetleri ve acil servislerin çalışma durumu, sağlık hizmeti alacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor.