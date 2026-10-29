Bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüyle birlikte hastane ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni gündeme geldi. 29 Ekim Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle sağlık kuruluşlarında uygulanacak mesai düzeni merak ediliyor. Bayram günü poliklinik hizmetleri ve acil servislerin çalışma durumu, sağlık hizmeti alacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yasal düzenlemeler gereği tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 29 Ekim 2026 Perşembe günü kamu hastanelerinin poliklinik birimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Acil servisler ise bayram boyunca kesintisiz çalışmayı sürdürecek.Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri: Cumhuriyet'in 103. yılına özel farklı, anlam dolu 29 Ekim mesajları