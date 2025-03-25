Bugün kandil mi, kandil ne zaman idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi anlamı ve önemi

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşır. Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı andır. İslam dünyasında özel bir yere sahip olan bu gecede, Müslümanlar ibadetlerini artırır, gönülleri kırmaktan kaçınır ve kötülüklerden uzak durmaya özen gösterir. Peki, bugün kandil mi, kandil yarın mı idrak edilecek, Kadir Gecesi kandil midir? İşte, ayrıntılar...