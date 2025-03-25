Bugün kandil mi, kandil ne zaman idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi anlamı ve önemi

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşır. Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı andır. İslam dünyasında özel bir yere sahip olan bu gecede, Müslümanlar ibadetlerini artırır, gönülleri kırmaktan kaçınır ve kötülüklerden uzak durmaya özen gösterir. Peki, bugün kandil mi, kandil yarın mı idrak edilecek, Kadir Gecesi kandil midir? İşte, ayrıntılar...
BUGÜN KANDİL Mİ, KANDİL YARIN MI İDRAK EDİLECEK?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kandil gecesi Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba yarın idrak edilecek.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlit Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaip Kandili