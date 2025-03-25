Haberler Yaşam Haberleri Bugün kandil mi, kandil ne zaman idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 25.3.2025 16:48 Son Güncelleme: 25.3.2025 16:49

Bugün kandil mi, kandil ne zaman idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi anlamı ve önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 yılı dini günler takvimi, hicri takvim esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle kandil geceleri her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. 2025 yılında Regaip, Miraç ve Berat kandilleri geride kaldı. Peki, bugün kandil mi, ne zaman idrak edilecek, Kadir Gecesi kandil midir? İşte, 2025 yılının önemli kandil ve dini gün tarihleri…

Bugün kandil mi, kandil ne zaman idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi anlamı ve önemi

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşır. Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı andır. İslam dünyasında özel bir yere sahip olan bu gecede, Müslümanlar ibadetlerini artırır, gönülleri kırmaktan kaçınır ve kötülüklerden uzak durmaya özen gösterir. Peki, bugün kandil mi, kandil yarın mı idrak edilecek, Kadir Gecesi kandil midir? İşte, ayrıntılar...

BUGÜN KANDİL Mİ, KANDİL YARIN MI İDRAK EDİLECEK?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kandil gecesi Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba yarın idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlit Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaip Kandili

KADİR GECESİNİN ANLAMI NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahyedilmeye başlandığı mübarek gecedir. Ramazan ayının son on gününde, genellikle 27. gecesi olarak kabul edilir.

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Bugün kandil mi, kandil ne zaman idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi anlamı ve önemi
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