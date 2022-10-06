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Giriş Tarihi: 6.10.2022 07:11 Son Güncelleme: 6.10.2022 07:12

Bugün kandil mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?

Mevlid Kandili 2022 tarihi araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan kandil günleri tarihleri dini günler takvimi doğrultusunda her yıl belli oluyor. Mevlid Kandili her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak ediliyor. Bu noktada; vatandaşlar “Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki; Bugün Mevlid Kandili mi, ne zaman idrak edilecek, ayın kaçında? İşte yanıtı.

Bugün kandil mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?

"Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?" sorularının yanıtları için sorgulamalar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; kandil günleri belli olmuştu. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanmaktadır. Peki; Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? İşte cevabı.

MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece idrak edilecek.

Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer alıyor.

2023 KANDİL TARİHLERİ

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan ayı başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

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Bugün kandil mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?
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