Bugün kandil mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?

"Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı?" sorularının yanıtları için sorgulamalar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; kandil günleri belli olmuştu. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanmaktadır. Peki; Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? İşte cevabı.
MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece idrak edilecek.
Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.
MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer alıyor.