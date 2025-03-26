BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi anlamı ve önemi

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, Kadir Gecesi'nin tarihi merak edilmeye başlandı. İslam inancına göre, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi'nin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili, Kadir Gecesi ne zaman? İşte, tüm detaylar...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet'in dini takvimine göre, Müslümanlar tarafından kandil olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Kadir Gecesi'nin tam tarihi kesin olarak belirlenememekle birlikte, Ramazan ayının 27. gecesi en yaygın şekilde Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bu gecenin farklı tarihlerde de olabileceği düşünülmektedir.
KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.