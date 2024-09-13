Bugün Mevlit Kandili

Doğum zamanı" anlamına gelen "Mevlit" rebiülevvel ayının 11'inci gecesini 12'nciye bağlayan geceye işaret ediyor. Hazreti Muhammed'in miladi 25-26 Nisan 571'de dünyaya geldiği biliniyor. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmazken, Mevlit Kandili'nin ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra kutlanmaya başlandığı belirtiliyor. Adaleti, merhameti, dürüstlük ve hoşgörüsü ile sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, insanlara karşı daima adil davranırken, aynı zamanda zulme karşı çıkıp hakları da gözetti.