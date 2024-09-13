Haberler Yaşam Haberleri Bugün Mevlit Kandili
Giriş Tarihi: 14.9.2024

Bugün Mevlit Kandili

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumu ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının 11’inci günü olan Mevlit Kandili bugün idrak edilecek

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Bugün Mevlit Kandili
"Doğum zamanı" anlamına gelen "Mevlit" rebiülevvel ayının 11'inci gecesini 12'nciye bağlayan geceye işaret ediyor. Hazreti Muhammed'in miladi 25-26 Nisan 571'de dünyaya geldiği biliniyor. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmazken, Mevlit Kandili'nin ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra kutlanmaya başlandığı belirtiliyor. Adaleti, merhameti, dürüstlük ve hoşgörüsü ile sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, insanlara karşı daima adil davranırken, aynı zamanda zulme karşı çıkıp hakları da gözetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün Mevlit Kandili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA