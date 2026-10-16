Bugün okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü eğitime ara veren iller ve Valilik açıklamaları

5 İLDE EĞİTİME HAVA MUHALEFETİ ENGELİ

Marmara Hattı boyunca etkili olan olumsuz iklim koşulları Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi şehirlerin valiliklerini de harekete geçirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Kocaeli: İl genelinde kuvvetli yağış ve olası su baskınlarına karşı 16 Ekim Cuma günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak.

Sakarya: Valilik kararıyla olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatmaması adına resmi ve özel tüm kademelerde eğitime ara verildi.

Yalova: Olumsuz meteorolojik tahminler doğrultusunda il genelindeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitim durduruldu.

Düzce: Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 16 Ekim 2026 Cuma ara verilmiştir.

Zonguldak: Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.