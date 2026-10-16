Bugün okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü eğitime ara veren iller ve Valilik açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üst üste yaptığı sarı ve turuncu kodlu uyarıların ardından olumsuz hava şartları Türkiye genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağış, sel ve fırtına riski sebebiyle öğrenci ve velilerin gözü Valiliklerden gelecek kararlara çevrildi. 16 Ekim Cuma günü için eğitime ara verilen kentler ve kamu personeline yönelik hamile/engelli idari izin duyuruları netleşti.
İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul Valisi Davut Gül kamuoyunu bilgilendirdi. Valilikten yapılan resmi duyuruya göre, olumsuz hava şartlarının kent içi ulaşımda oluşturabileceği riskler ve sel tehlikesi göz önünde bulundurularak 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ile ortaöğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Karar, anaokulları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurslarını kapsıyor.
Marmara Hattı boyunca etkili olan olumsuz iklim koşulları Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi şehirlerin valiliklerini de harekete geçirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Kocaeli: İl genelinde kuvvetli yağış ve olası su baskınlarına karşı 16 Ekim Cuma günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak.
Sakarya: Valilik kararıyla olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatmaması adına resmi ve özel tüm kademelerde eğitime ara verildi.
Yalova: Olumsuz meteorolojik tahminler doğrultusunda il genelindeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitim durduruldu.
Düzce: Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 16 Ekim 2026 Cuma ara verilmiştir.
Zonguldak: Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarındaki (üniversiteler) eğitim durumu, Valilik genel kararlarının yanı sıra Rektörlük senatolarının yetkisi dahilinde değerlendirilmektedir. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlükleri aldıkları kararla 16 Ekim Cuma günü derslere ara verildiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışların cuma ve cumartesi günleri boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yağışlı sistemin hafta sonu itibarıyla etkisini kademeli olarak kaybetmesi öngörülüyor.
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