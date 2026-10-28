Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta kutlanırken resmi tatil günlerinde ulaşımı tercih edecek binlerce kişi seyahat planlarını netleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bakanlığa bağlı belirli raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Belediyelerin işlettiği otobüs, metrobüs ve şehir içi metro ağlarında ise farklı tarifeler uygulanıyor.