Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta kutlanırken resmi tatil günlerinde ulaşımı tercih edecek binlerce kişi seyahat planlarını netleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bakanlığa bağlı belirli raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Belediyelerin işlettiği otobüs, metrobüs ve şehir içi metro ağlarında ise farklı tarifeler uygulanıyor.
Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Ancak yayımlanan Resmi Gazete kararına ve ulaşım idarelerinin açıklamalarına göre 28 Ekim günü toplu taşıma araçları ücretsiz değildir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü kamuya ve belediyelere bağlı birçok toplu taşıma hattı vatandaşlara ücretsiz ulaşım olanağı sunar.
İstanbul'da otobüsler, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile tüm metro ve tramvay hatları 29 Ekim'de kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine bedava hizmet verir.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen şehir içi raylı sistem hatlarında ulaşım tamamen ücretsiz kılınmıştır.
29 Ekim boyunca bedava kullanılacak bakanlık hatları şunlardır:
İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı.
Ankara: Başkentray.
İzmir: İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi).