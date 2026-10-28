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Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:34

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu ulaşım tarifeleri yeniden düzenlendi. 28 Ekim yarım gün tatil başlarken, vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İETT, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray seferlerinin gün gün geçerli olan seyahat koşulları Resmi Gazete kararı ile duyuruldu.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler bedava mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta kutlanırken resmi tatil günlerinde ulaşımı tercih edecek binlerce kişi seyahat planlarını netleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bakanlığa bağlı belirli raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Belediyelerin işlettiği otobüs, metrobüs ve şehir içi metro ağlarında ise farklı tarifeler uygulanıyor.

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Ancak yayımlanan Resmi Gazete kararına ve ulaşım idarelerinin açıklamalarına göre 28 Ekim günü toplu taşıma araçları ücretsiz değildir.

İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatlarında 28 Ekim gün boyu normal ücret tarifesi (turnike bakiyesi) uygulanmaya devam eder. Ücretsiz ulaşım hakkı henüz başlamadığından, seyahat eden yolcuların kart basması gerekmektedir.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA OTOBÜS, METRO VE METROBÜS BEDAVA MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü kamuya ve belediyelere bağlı birçok toplu taşıma hattı vatandaşlara ücretsiz ulaşım olanağı sunar.

İstanbul'da otobüsler, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile tüm metro ve tramvay hatları 29 Ekim'de kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine bedava hizmet verir.

29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen şehir içi raylı sistem hatlarında ulaşım tamamen ücretsiz kılınmıştır.

29 Ekim boyunca bedava kullanılacak bakanlık hatları şunlardır:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi).

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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