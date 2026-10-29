Haberler Yaşam Haberleri Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Metro, Metrobüs, İETT ve Marmaray ulaşım tarifesi
Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:45 Son Güncelleme: 29.10.2026 07:46

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Metro, Metrobüs, İETT ve Marmaray ulaşım tarifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretleri yeniden gündeme geldi. 2026 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesi kapsamında İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, Başkentray ve İZBAN seferlerinin durumu araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ve uygulamanın hangi hatları kapsadığı belli oldu. İşte 29 Ekim 2026 Perşembe günü toplu ulaşımda geçerli olacak ücret tarifesi

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Metro, Metrobüs, İETT ve Marmaray ulaşım tarifesi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretleri merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanacak ulaşım tarifesi ve ücretsiz hizmet verecek hatlara ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanıyor. İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile metro ve tramvay seferlerinden kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan yolcular ücretsiz yararlanabiliyor.

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29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen şehir içi raylı sistem hatlarında ulaşım tamamen ücretsiz kılınmıştır.

29 Ekim boyunca bedava kullanılacak bakanlık hatları şunlardır:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi).

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29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merak ediliyor. Ücretsiz geçiş imkânı, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen köprü ve otoyollar için geçerli oluyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ise bu uygulamaya dahil edilmiyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Metro, Metrobüs, İETT ve Marmaray ulaşım tarifesi
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