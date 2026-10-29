Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Metro, Metrobüs, İETT ve Marmaray ulaşım tarifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretleri merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanacak ulaşım tarifesi ve ücretsiz hizmet verecek hatlara ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanıyor. İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile metro ve tramvay seferlerinden kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan yolcular ücretsiz yararlanabiliyor.Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri: Cumhuriyet'in 103. yılına özel farklı, anlam dolu 29 Ekim mesajları
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen şehir içi raylı sistem hatlarında ulaşım tamamen ücretsiz kılınmıştır.
29 Ekim boyunca bedava kullanılacak bakanlık hatları şunlardır:
İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı.
Ankara: Başkentray.
İzmir: İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi).
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merak ediliyor. Ücretsiz geçiş imkânı, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen köprü ve otoyollar için geçerli oluyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ise bu uygulamaya dahil edilmiyor.