Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Metro, Metrobüs, İETT ve Marmaray ulaşım tarifesi

29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merak ediliyor. Ücretsiz geçiş imkânı, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen köprü ve otoyollar için geçerli oluyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar ise bu uygulamaya dahil edilmiyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör