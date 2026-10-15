Bugün uçak seferleri iptal mi, yapılıyor mu? 15 Ekim Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki akşam bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan iniş ve kalkış operasyonları da yeniden başladı. İşte 15 Ekim Perşembe günü uçak seferlerine ilişkin son bilgiler ve uçuş durumunun sorgulanabileceği resmi adresler…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 14 Ekim akşamına ilişkin açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir. Yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir."