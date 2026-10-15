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Giriş Tarihi: 15.10.2026 07:00

Bugün üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe günü hangi üniversiteler tatil edildi?

15 Ekim 2026 Perşembe günü üniversitelerde derslerin yapılıp yapılmayacağı, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme geldi. Bazı üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine ilişkin kararlarını duyururken bazı yükseköğretim kurumları ise uzaktan eğitim uygulamasına geçeceğini açıkladı.

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Bugün üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe günü hangi üniversiteler tatil edildi?
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Üniversitelerden gelen duyuruların ardından öğrenciler, 15 Ekim Perşembe günü kampüslerde ders yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul'da bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilirken çevrim içi ders kararı alan kurumlar da oldu. İşte üniversitelerin açıkladığı son kararlar ve 15 Ekim eğitim takvimi…

15 EKİM BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

15 Ekim 2026 Perşembe günü için İstanbul'daki bazı üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verdi. Bazı üniversiteler ise derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinin okullara yönelik kararı, üniversitelerin tamamında otomatik olarak tatil uygulandığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

15 EKİM'DE HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verdiğini duyuran üniversiteler arasında şunlar yer alıyor:

Marmara Üniversitesi: 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

İstanbul Üniversitesi: 15 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetlerine ara verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): Yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Bazı üniversiteler ise eğitimi tamamen durdurmak yerine derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi.

15 EKİM'DE HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK?

Açıklanan duyurulara göre:

Türk-Alman Üniversitesi: 15 ve 16 Ekim tarihlerinde çevrim içi eğitim uygulanacağı duyuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Bu üniversitelerde derslerin çevrim içi yürütülmesine ilişkin duyuruların ayrıntıları ve varsa sınavlara yönelik düzenlemeler için kurumların resmî açıklamalarının kontrol edilmesi gerekiyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Bugün üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe günü hangi üniversiteler tatil edildi?
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