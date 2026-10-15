Bugün üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe günü hangi üniversiteler tatil edildi?

Üniversitelerden gelen duyuruların ardından öğrenciler, 15 Ekim Perşembe günü kampüslerde ders yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul'da bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilirken çevrim içi ders kararı alan kurumlar da oldu. İşte üniversitelerin açıkladığı son kararlar ve 15 Ekim eğitim takvimi…

15 EKİM BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

15 Ekim 2026 Perşembe günü için İstanbul'daki bazı üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verdi. Bazı üniversiteler ise derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinin okullara yönelik kararı, üniversitelerin tamamında otomatik olarak tatil uygulandığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.