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Giriş Tarihi: 16.10.2026 06:50

Bugün üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma rektörlük kararları ve beklenen hava durumu

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 16 Ekim Cuma günü üniversitelerin tatil edilip edilmediği yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok kentte yükseköğretim kurumları art arda kararlarını duyurdu. Rektörlüklerin resmi açıklamaları doğrultusunda bazı üniversitelerde eğitime tamamen ara verilirken, pek çok yerleşkede ise derslerin çevrim içi (online) veya hibrit modelle sürdürülmesine karar verildi.

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Bugün üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma rektörlük kararları ve beklenen hava durumu
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Marmara ve Batı Karadeniz hattında etkisini artıran olumsuz hava koşulları, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim takvimini doğrudan etkiledi. Valiliklerin ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara vermesinin ardından gözler rektörlük duyurularına çevrildi. Kampüslerde ve kent içi ulaşımda yaşanabilecek aksamaları değerlendiren bazı üniversiteler, 16 Ekim Cuma günü için yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitim modeline geçildiğini bildirdi.

BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Sakarya

Şiddetli yağış ve fırtına riski sebebiyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlükleri, ortak bir değerlendirme yaparak 16 Ekim Cuma günü tüm birimlerde derslere ara verildiğini resmen açıkladı.

İstanbul

İstanbul Üniversitesi: 16 Ekim 2026 Cuma günü Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Tüm mensuplarımıza duyurulur.

İstanbul Teknik Üniversitesi: 16 Ekim Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerimizi hibrit veya çevrimiçi olarak sürdürme kararı alınmıştır.

Türk-Alman Üniversitesi: 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerinde, üniversitemizde Almanca hazırlık, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm dersler çevrim içi olarak gerçekleşecektir.

Medipol Üniversitesi: İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Üniversitemizde 16 Ekim 2026 Cuma günü dersler çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan (çevrimiçi) eğitim yoluyla sürdürülecektir.

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 16 Ekim 2026 Cuma günü Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Öğrenci ve akademisyenlerimize önemle duyurulur.

Bahçeşehir Üniversitesi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim 2026 (Cuma) tüm önlisans, lisans ve lisansüstü dersler çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 16 Ekim 2026 Cuma günü üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi (online) olarak sürdürülecektir.

İstinye Üniversitesi: Alınan karar doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü de eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi olarak gerçekleşecektir.

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde 16 Ekim 2026 Cuma günü de eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve mensuplarımıza önemle duyurulur.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM) 16 EKİM HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışların özellikle İstanbul'un kuzey kesimleri, Kırklareli kıyıları ile Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Yarınki ve Bugünkü 5 Günlük Hava Durumu Raporu için tıklayınız.

Bugün okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü eğitime ara veren iller ve Valilik açıklamaları
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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