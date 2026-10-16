Bugün üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma rektörlük kararları ve beklenen hava durumu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MGM) 16 EKİM HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışların özellikle İstanbul'un kuzey kesimleri, Kırklareli kıyıları ile Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör