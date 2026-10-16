Bugün üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma rektörlük kararları ve beklenen hava durumu

Marmara ve Batı Karadeniz hattında etkisini artıran olumsuz hava koşulları, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim takvimini doğrudan etkiledi. Valiliklerin ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara vermesinin ardından gözler rektörlük duyurularına çevrildi. Kampüslerde ve kent içi ulaşımda yaşanabilecek aksamaları değerlendiren bazı üniversiteler, 16 Ekim Cuma günü için yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitim modeline geçildiğini bildirdi.
Sakarya
Şiddetli yağış ve fırtına riski sebebiyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlükleri, ortak bir değerlendirme yaparak 16 Ekim Cuma günü tüm birimlerde derslere ara verildiğini resmen açıkladı.
İstanbul
İstanbul Üniversitesi: 16 Ekim 2026 Cuma günü Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Tüm mensuplarımıza duyurulur.
İstanbul Teknik Üniversitesi: 16 Ekim Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerimizi hibrit veya çevrimiçi olarak sürdürme kararı alınmıştır.
Türk-Alman Üniversitesi: 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerinde, üniversitemizde Almanca hazırlık, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm dersler çevrim içi olarak gerçekleşecektir.
Medipol Üniversitesi: İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Üniversitemizde 16 Ekim 2026 Cuma günü dersler çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan (çevrimiçi) eğitim yoluyla sürdürülecektir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 16 Ekim 2026 Cuma günü Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Öğrenci ve akademisyenlerimize önemle duyurulur.
Bahçeşehir Üniversitesi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim 2026 (Cuma) tüm önlisans, lisans ve lisansüstü dersler çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 16 Ekim 2026 Cuma günü üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi (online) olarak sürdürülecektir.
İstinye Üniversitesi: Alınan karar doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü de eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi olarak gerçekleşecektir.
Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde 16 Ekim 2026 Cuma günü de eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve mensuplarımıza önemle duyurulur.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yağışların özellikle İstanbul'un kuzey kesimleri, Kırklareli kıyıları ile Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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