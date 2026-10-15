Haberler Yaşam Haberleri Bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları... 15 Ekim iptal edilen vapur seferleri listesi
Giriş Tarihi: 15.10.2026 07:42 Son Güncelleme: 15.10.2026 08:16

Bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları... 15 Ekim iptal edilen vapur seferleri listesi

15 Ekim 2026 Perşembe günü Marmara Denizi'nde etkili olan elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul, Bursa ve çevresinde deniz yoluyla seyahat edecek yolcular için iptal edilen seferler ve güzergahlar gündeme geldi. Peki, 15 Ekim 2026 İptal edilen vapur seferleri hangisi?

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Bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları... 15 Ekim iptal edilen vapur seferleri listesi
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Üç deniz ulaşımı işletmesinin duyurularında farklı hatlara ilişkin iptal kararları yer aldı. Şehir Hatları bazı seferlerini durdururken BUDO ve İDO da belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İşte 15 Ekim 2026 İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi…

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.

Saat Güzergâh
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

Güncel durum için BUDO resmî iptal seferleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

Şehir Hatları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlardaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Resmî açıklamada, iptal edilen hatlar ve sefer saatleri belirtildi.

Şehir Hatları'nın duyurusuna göre 15 Ekim Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:

  • Üsküdar-Haliç Hattı seferleri
  • Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri
  • Kadıköy-Haliç Hattı seferleri
  • 07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı seferi
  • Kadıköy-Sarıyer Hattı seferleri
  • Büyükada-Sedefadası seferleri

Şehir Hatları, iptal kararının elverişsiz hava koşulları nedeniyle alındığını bildirdi. Yolcuların gün içerisinde yapılabilecek yeni duyuruları takip etmeleri ve seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:

08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy

09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları... 15 Ekim iptal edilen vapur seferleri listesi
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