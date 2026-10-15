Bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları... 15 Ekim iptal edilen vapur seferleri listesi

Üç deniz ulaşımı işletmesinin duyurularında farklı hatlara ilişkin iptal kararları yer aldı. Şehir Hatları bazı seferlerini durdururken BUDO ve İDO da belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İşte 15 Ekim 2026 İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi…
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.
|Saat
|Güzergâh
|07.00
|Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
|08.00
|İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
|09.30
|Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
|09.30
|Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
|10.00
|Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
|11.30
|İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
|11.30
|İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
|13.00
|Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
|16.00
|Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
|16.30
|İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
|19.00
|Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
|19.30
|İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
Güncel durum için BUDO resmî iptal seferleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Şehir Hatları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlardaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Resmî açıklamada, iptal edilen hatlar ve sefer saatleri belirtildi.
Şehir Hatları'nın duyurusuna göre 15 Ekim Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:
Şehir Hatları, iptal kararının elverişsiz hava koşulları nedeniyle alındığını bildirdi. Yolcuların gün içerisinde yapılabilecek yeni duyuruları takip etmeleri ve seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle linkte belirtilen hatlardaki seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir. https://t.co/yG9WovAOqk Bilgilerinize sunarız. https://t.co/v7HFY8yuqa— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) October 14, 2026
İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:
08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy
09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)