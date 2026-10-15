Bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları... 15 Ekim iptal edilen vapur seferleri listesi

Üç deniz ulaşımı işletmesinin duyurularında farklı hatlara ilişkin iptal kararları yer aldı. Şehir Hatları bazı seferlerini durdururken BUDO ve İDO da belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. İşte 15 Ekim 2026 İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi…

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.

Saat Güzergâh 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) 19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) 19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

Güncel durum için BUDO resmî iptal seferleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.