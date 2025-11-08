Bugünkü Maçlar 8 Kasım 2025: Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve Serie A... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Kasım Cumartesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik randevularla dolu. Türkiye Süper Ligi'nde bugün tam dört karşılaşma oynanacak. Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ederken, akşam saatlerinde ise Antalyaspor ile Beşiktaş'ın mücadelesi haftanın sonucunu doğrudan etkileyecek. Ayrıca Avrupa'nın büyük liglerinde de zirve yarışını şekillendirecek Tottenham - Manchester United ve Atletico Madrid maçları da günün dikkat çeken diğer karşılaşmaları arasında.