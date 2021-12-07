Bükülmez bilek Esma!

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen dünya bilek güreşi şampiyonasında Esma Nur Çakmak, sağ ve sol bilekte şampiyon oldu. Türkiye tarihinde ilk kez bir sporcu hem sağ hem sol bilekte şampiyon oldu. Arif-Satı Çakmak çiftinin başarılı kızları Esma, Bükreş'te milli marşımızı okutmanın haklı gururunu yaşadı. Milli sporcu Çakmak'ın kendinden büyük sporcularla yarışabilmesi için özel izin çıkarılmıştı. Şampiyon Esma Nur Çakmak, SABAH'a konuştu: YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYORUM: 17 yaşındayım, 4 kardeşiz. Spora Ocak 2020'de başladım. Yoğun bir tempoda çalışıyorum ama bu yoğunluğu seviyorum. BABAMA ÖZENDİM: Türk sporlarının hepsini seviyorum ama babam da eski güreşçi olduğu için güreşe özellikle de bilek güreşine merakım vardı. Ben babama özeniyordum. Spora başta boks ile başlamıştım. Boks çok ilgimi çekmedi. Bilek güreşini istediğim için bu spora yöneldim. Çok çalışıyorum. Kendi kategorimde hiç yenilmedim.
İLKLERİ BAŞARMAK TARİFSİZ: Romanya'nın başkenti Bükreş'te hem sağ hem de sol bilek şampiyonu oldum. Her iki bilekte şampiyonluk unvanına sahip tek sporcu ben olmuşum, bu beni çok mutlu etti. İlkleri başarmak unutulmaz ve tarifi olmayan bir duygu. YAPAMAZSIN DİYENLER DE TEBRİK ETTİ: Bayrağımız göndere çekilip İstiklal Marşı başlayınca tüylerim diken diken oldu. Tüm ülkelerin ayağa kalkıp saygı duruşunda durmasının tarifi yok. BİLEĞİMİZİN HAKKI İLE KAZANIRIZ: Bilek güreşi bir güç sporu, güçlü kadınlar ülkemizin gurur kaynağı olsun. Kadınlar ve kızların hayatın her alanında olması gerekiyor. Başarılarımızla bunu herkese göstermeliyiz. YENİ SPORCULAR YETİŞTİREYİM: Gücüm yettiği kadar hayallerimin peşinden koşacağım. Kendi öğrencilerimi yetiştirmek için spor salonu açmak istiyorum.