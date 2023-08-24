Bulaşık makinesi kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırıldığı zaman bulaşıkların parlak ve lekesiz bir şekilde yıkandığı görülür. Ancak bulaşık makinesi deterjanlarının kullanımıyla bu beyaz eşyanın hangi ısıda çalıştırıldığına dair bazı hususlar bardak ve tabakların puslu çıkmasına yol açabilir. Bu bağlamda bulaşık makinesi bardakları puslu, buğulu ve mat çıkarıyor, ne yapmalıyım diyenlere önerilen güvenilir uygulamalardan söz edilmelidir.

Bulaşık Makinesi Bardakları Puslu Çıkarıyor, Ne Yapmalıyım?

Bulaşık makinelerinde mevcut olan programlar doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde bardak ve tabak gibi bulaşıkların tamamen temizlenmesi mümkündür. Buna ek olarak bulaşık makinesi kullanılırken bu beyaz eşyanın bakımı ile temizliğine özen gösterilmesi gerekir. Özellikle bulaşık makinesi deterjanının yanı sıra parlatıcı ve tuz gibi ürünlerin kullanımının ihmal edilmemesi de bu beyaz eşyanın çalışma performansını artırır. Dolayısıyla "Bulaşık makinesi bardakları buğulu ve mat çıkarıyor, neden olabilir?" diyenler için sıralanabilen belli başlı hususlar mevcuttur. Bulaşıkların makineden puslu ve mat bir şekilde çıkmasından şikayetçi olan kişiler aşağıdaki hususlara dikkat edebilir: