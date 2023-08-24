Haberler Yaşam Haberleri Bulaşık Makinesi Bardakları Puslu Çıkarıyor, Ne Yapmalıyım?
Giriş Tarihi: 24.8.2023 11:48 Son Güncelleme: 24.8.2023 11:48

Bulaşık Makinesi Bardakları Puslu Çıkarıyor, Ne Yapmalıyım?

Parlatıcı, tuz ve deterjan gibi ürünler eksiksiz olarak kullanıldığı takdirde bulaşık makinesinden çıkan bardak ve tabaklarda leke kalmadığı bilinir. Ancak makinenin çalıştırıldığı ısı, program ayarları ve kullanılan deterjanlara bağlı olarak bazı durumlarda bulaşıkların leke tutup matlaştığı görülebilir. Bu nedenle bulaşık makinesi bardakları puslu, buğulu ve mat çıkarıyor, ne yapmalıyım diyenler için çözüm önerisi niteliğinde olan tüyolar sıralanmalıdır.

Bulaşık Makinesi Bardakları Puslu Çıkarıyor, Ne Yapmalıyım?

Bulaşık makinesi kullanma talimatlarına uygun olarak çalıştırıldığı zaman bulaşıkların parlak ve lekesiz bir şekilde yıkandığı görülür. Ancak bulaşık makinesi deterjanlarının kullanımıyla bu beyaz eşyanın hangi ısıda çalıştırıldığına dair bazı hususlar bardak ve tabakların puslu çıkmasına yol açabilir. Bu bağlamda bulaşık makinesi bardakları puslu, buğulu ve mat çıkarıyor, ne yapmalıyım diyenlere önerilen güvenilir uygulamalardan söz edilmelidir.

Bulaşık Makinesi Bardakları Puslu Çıkarıyor, Ne Yapmalıyım?

Bulaşık makinelerinde mevcut olan programlar doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde bardak ve tabak gibi bulaşıkların tamamen temizlenmesi mümkündür. Buna ek olarak bulaşık makinesi kullanılırken bu beyaz eşyanın bakımı ile temizliğine özen gösterilmesi gerekir. Özellikle bulaşık makinesi deterjanının yanı sıra parlatıcı ve tuz gibi ürünlerin kullanımının ihmal edilmemesi de bu beyaz eşyanın çalışma performansını artırır. Dolayısıyla "Bulaşık makinesi bardakları buğulu ve mat çıkarıyor, neden olabilir?" diyenler için sıralanabilen belli başlı hususlar mevcuttur. Bulaşıkların makineden puslu ve mat bir şekilde çıkmasından şikayetçi olan kişiler aşağıdaki hususlara dikkat edebilir:

  • Bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıkların zaman içerisinde aşınıp matlaşmaması için güvenilir deterjanların kullanılması önerilir.
  • Bulaşık makinesi parlatıcısı düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde bulaşıkların kurutma sürecinde su lekesi tutmaması sağlanır.
  • Yine bulaşık makinesi parlatıcısı ve tuz gibi ürünlerin kullanımı ihmal edilmediği zaman makinede kireç oluşumunun önüne geçilerek bardak ve tabakların leke tutması engellenebilir.
  • Bazı durumlarda bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmayan bulaşıkların elde yıkanması ile bu sorunun önüne geçilebilir.
  • Makinenin su yumuşatma ünitesinin çok yüksek bir ayarda olması da bulaşıkların puslanmasına ve matlaşmasına sebebiyet verebilir.
  • Özellikle hassas cam ürünler bulaşık makinesinde yıkanırken düşük sıcaklıktaki programlar tercih edilerek leke ve pus tutma sorunu önlenebilir.
  • Yıkanan bulaşıklar soğuduktan sonra makineden çıkarılarak matlaşma problemi azaltılabilir.

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Bulaşık Makinesi Bardakları Puslu Çıkarıyor, Ne Yapmalıyım?
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