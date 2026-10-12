Bulgaristan sınırında uyuşturucu operasyonu! 348 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan Gümrük Ajansından yapılan açıklamaya göre, Ruse Gümrük Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Birimi ekipleri, İspanya'dan gelen Bulgar plakalı TIR'ı Vidin-Kalafat 2 Tuna Köprüsü Sınır Kapısı'nda kontrol etti. Romanya'dan Bulgaristan'a giriş yapan araç, risk değerlendirmesinin ardından ayrıntılı aramaya alındı.

TIR'IN TABANINDA GİZLİ BÖLME

Römorkta yapılan incelemede, taban boyunca uzanan özel bir gizli bölme tespit edildi. Bu bölmede 19 kilogram kokain bulundu. Aramanın devamında, gümrük köpeği Hera'nın tepki verdiği yer fıstığı paletleri de incelemeye alındı. Paletlerdeki kolilerin alt sıralarında, vakumlu paketler hâlinde 329 kilogram esrar ele geçirildi. Böylece operasyonda yakalanan uyuşturucunun toplam miktarı 348 kilograma ulaştı.

VİDİN'DE TARİHİ YAKALAMA

Bulgaristan Gümrük Ajansı, ele geçirilen 329 kilogram esrarın Vidin sınır geçiş bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük esrar yakalaması olduğunu bildirdi.

YÜKÜN VARIŞ NOKTASI YUNANİSTAN

Sevkiyat belgelerine göre, TIR'daki ticari yükün bir bölümünün Yunanistan'daki alıcılara gönderilmesi planlanıyordu. Ancak uyuşturucunun kesin varış noktası ve alıcıları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Operasyonun gerçekleştirildiği Vidin-Kalafat 2 Tuna Köprüsü Sınır Kapısı, Bulgaristan ile Romanya arasındaki geçiş noktalarından biri. Uyuşturucu maddelere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.