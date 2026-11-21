Bulgaristan'da sınır aşan araç suçları ve organize suç ağlarıyla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Interpol koordinasyonunda 28 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen CARBACK II operasyonunda ülke genelinde 90 binden fazla motorlu araç denetlendi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı birimler ile bölgesel emniyet müdürlüklerinin katıldığı çalışmalarda ana kara yolları, sınır kapıları ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalar kontrol edildi. Araçların plaka, şasi ve motor numaraları ile ruhsat ve mülkiyet kayıtları ulusal ve uluslararası veri tabanları üzerinden incelendi.

103 ARACA EL KONULDU

Yaklaşık iki hafta süren denetimlerde ulusal veya uluslararası arama kaydı bulunduğu belirlenen 103 araca el konuldu. Operasyon kapsamında çeşitli suçlarla bağlantısı olduğu değerlendirilen 76 kişi de gözaltına alındı. Sınır kapılarında yoğunlaştırılan kontrollerde, çalıntı araçların sahte belgeler ve değiştirilmiş plakalarla başka ülkelere geçirilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Araçların şasi numaralarında değişiklik yapılıp yapılmadığı da araştırıldı.

HEDEF ULUSLARARASI SUÇ AĞLARI

Interpol tarafından yürütülen CARBACK girişimi, araç hırsızlığı, çalıntı araç ticareti ve araç dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadeleyi amaçlıyor. Operasyonlarda yalnızca aranan araçların bulunması değil, bu araçları çalan, sahte belgelerle başka ülkelere taşıyan ve satışını gerçekleştiren organize suç ağlarının ortaya çıkarılması da hedefleniyor. Bulgaristan'ın ikinci kez katıldığı CARBACK II operasyonunda el konulan araçlar ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.