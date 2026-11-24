Bulgur pilavının daha lezzetli, tane tane ve iştah açıcı olmasını isteyenlerin mutfakta dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Üstelik bu yöntem için özel bir malzemeye ya da zahmetli bir hazırlığa gerek kalmıyor. Sadece doğru zamanda yapılan küçük bir dokunuş, alışılmış pilav tarifine farklı bir tat kazandırabiliyor.
BULGUR PİLAVININ LEZZET SIRRI: SUYUNU EKLEMEDEN ÖNCE KAVURUN
Bulgur pilavı hazırlarken yapılan en önemli işlemlerden biri, bulguru doğrudan suyun içine bırakmak yerine önceden yağda kavurmak. Bunun için öncelikle tencereye tereyağı ve bir miktar sıvı yağ eklenerek eritiliyor. Ardından yemeklik doğranmış soğanlar ilave edilerek yumuşayana kadar kavruluyor.
LEZZETLİ BULGUR PİLAVI İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?
Dört kişilik klasik bir bulgur pilavı hazırlamak için şu malzemeler kullanılabilir:
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yaklaşık 3 su bardağı sıcak su
- Tuz ve isteğe bağlı baharatlar
BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?
Öncelikle tereyağı ve sıvı yağ tencerede eritilir. Küçük doğranmış soğan ve biber eklenerek kavrulur. Salça ilave edildikten sonra kokusu çıkana kadar karıştırılır. Ardından pilavlık bulgur eklenir ve birkaç dakika kavrulur.
Bulgurlar yağla iyice harmanlandıktan sonra sıcak su ve tuz ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte bulgurlar suyunu çekene kadar pişirilir. Pişirme süresi bulgurun çeşidine göre değişebilir.
PİLAVI PİŞTİKTEN SONRA HEMEN SERVİS ETMEYİN!
Bulgur pilavının lezzetini ve kıvamını etkileyen bir diğer ayrıntı ise dinlendirme aşaması. Pilav suyunu çektikten sonra ocak kapatılmalı ve tencerenin kapağı açılmadan yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilmelidir.
Bu süre içerisinde bulgur taneleri kalan buharı çekerek kıvamını bulur. Son olarak pilav bir çatalla nazikçe havalandırılarak servis edilebilir. Böylece daha tane tane ve aroması belirgin bir bulgur pilavı hazırlanabilir.