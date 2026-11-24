Bulgur pilavının daha lezzetli, tane tane ve iştah açıcı olmasını isteyenlerin mutfakta dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Üstelik bu yöntem için özel bir malzemeye ya da zahmetli bir hazırlığa gerek kalmıyor. Sadece doğru zamanda yapılan küçük bir dokunuş, alışılmış pilav tarifine farklı bir tat kazandırabiliyor.