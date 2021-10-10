Esenyurt’ta kundaklanan TIR’larla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bunalıma girip yakmış

TIR'lardan yükselen alevler bölgede yer alan bir mescite sıçradı ve bitişiğindeki camiiye de zarar verdi. Yangında TIR'lar kullanılamaz hale geldi, mescitte ve camiinin pencerelerinde maddi zarar oluştu. Bölgeyi adeta gündüze çeviren alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.