Esenyurt’ta kundaklanan TIR’larla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bunalıma girip yakmış

Olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Sultaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Esenyurt Bağlantı Kavşağı'nda yan yana bulunan iki TIR bir anda alev almaya başladı.
TIR'lardan yükselen alevler bölgede yer alan bir mescite sıçradı ve bitişiğindeki camiiye de zarar verdi. Yangında TIR'lar kullanılamaz hale geldi, mescitte ve camiinin pencerelerinde maddi zarar oluştu. Bölgeyi adeta gündüze çeviren alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.
KENDİ TIR'INI KUNDAKLAMIŞ
Yaşanan olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı kundakladığı tespit edilen S.P. isili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
S.P.'nin küle dönen TIR'lardan birinin şoförü olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde bunalıma girdiğini ve bu sebeple de bir bez parçasını tutuşturarak TIR'ları aleve verdiğini söylediği belirtildi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Hakkında "Kundaklamak Suretiyle Araç Yangını" ve "Resmi Kurum ya da Eklentilerinde Yangına Sebebiyet Verme" suçlarından hakkında işlem başlatılan şüpheli S.P.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.