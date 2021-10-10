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Giriş Tarihi: 10.10.2021 15:43 Son Güncelleme: 10.10.2021 16:04

Esenyurt'ta kundaklanan TIR'larla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bunalıma girip yakmış

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
EMİR SOMER EMİR SOMER
Esenyurt’ta kundaklanan TIR’larla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bunalıma girip yakmış

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde iki TIR bir anda ateş alarak alev topuna döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlatan Esenyurt Polisi, araçları kundakladığını tespit ettiği bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kundaklanan TIR’ın şoförü olduğu ve bunalıma girdiği için kendi aracını ateşe verdiği belirtildi. Gözaltındaki şüphelinin Esenyurt Emniyeti’ndeki işlemleri devam ediyor.

Olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Sultaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Esenyurt Bağlantı Kavşağı'nda yan yana bulunan iki TIR bir anda alev almaya başladı.

TIR'lardan yükselen alevler bölgede yer alan bir mescite sıçradı ve bitişiğindeki camiiye de zarar verdi. Yangında TIR'lar kullanılamaz hale geldi, mescitte ve camiinin pencerelerinde maddi zarar oluştu. Bölgeyi adeta gündüze çeviren alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

KENDİ TIR'INI KUNDAKLAMIŞ

Yaşanan olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı kundakladığı tespit edilen S.P. isili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

S.P.'nin küle dönen TIR'lardan birinin şoförü olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde bunalıma girdiğini ve bu sebeple de bir bez parçasını tutuşturarak TIR'ları aleve verdiğini söylediği belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hakkında "Kundaklamak Suretiyle Araç Yangını" ve "Resmi Kurum ya da Eklentilerinde Yangına Sebebiyet Verme" suçlarından hakkında işlem başlatılan şüpheli S.P.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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Esenyurt'ta kundaklanan TIR'larla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bunalıma girip yakmış
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