Haberler Yaşam Haberleri Bungalov dolandıcılığına operasyon: 47 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:05 Son Güncelleme: 13.10.2023 13:24

Bungalov dolandıcılığına operasyon: 47 gözaltı

Sosyal medya üzerinden bungalov kiralama firmalarının bilgileriyle açılan sosyal medya hesapları üzerinden dolandıcılık yaptığı tespit edilen 47 kişi Erzurum merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Bungalov dolandıcılığına operasyon: 47 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden yasal bungalov kiralama firmalarının bilgileri kullanılarak açılan sahte hesaplar ve sitelerden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Erzurum merkezli Mersin, Adana, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Batman ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan ikamet ve araç aramalarında ise 4 ruhsatsız tabanca, 124 fişek, bir miktar uyuşturucu, 168 bin lira, 49 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Bungalov dolandıcılığına operasyon: 47 gözaltı
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