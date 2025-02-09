Bungalov tatiline giden genç yol meselesi yüzünden canından olmuştu: Şüphelilerden biri tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişi veya kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen kişi veya kişiler, K.T.'nin bulunduğu aracı kurşunladı. Olayda araç sürücüsü ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Elter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.