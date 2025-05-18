Bungalov tesiste havuzda boğulan Minik Ardıç son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir bungalov tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için gelen Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, iki çocuklarıyla birlikte tesise yerleşti. Ailenin küçük çocuğu Ardıç, ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü.

Yaklaşık 10 dakika sonra fark edilen çocuk, ailesi tarafından sudan çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ailenin konakladığı bungalov tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği öğrenildi. Ayrıca, ailenin müşteri kaydının Ardıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından yapıldığı da tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük Ardıç'ın cenazesi, ailesi tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi. Malta Mahallesi'ndeki Ayazetepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 4 yaşındaki Ardıç dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.