Bungalovun havuzuna düşen çocuk boğuldu

Sakarya Sapanca'da bir bungalova ait havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu. Muradiye Mahallesi'nde kiraladıkları bungalovda konaklayan ailenin çocuğu A.A. (4), havuza düştü.Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi.