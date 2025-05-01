Bunlar nasıl öğretmen! KKTC’de skandal TEKNOFEST çağrısı: Çağdaş ve laik değil…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapıyor. İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor. 100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

BUNLAR NASIL ÖĞRETMEN!

Ancak bu durumdan kendisini laik ve çağdaş olarak gören öğretmenler sendikası rahatsız oldu. Daha önce liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasına karşı 'hayatı durdurma' çağrısı yapan grup bir kez daha sahneye çıktı.