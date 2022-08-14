YAY

Dikkat! Bugün hayal kurmak için uygun bir gün değil. Çevreniz tarafından yanlış anlaşılmanız muhtemel. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istiyorsunuz ancak olayları abartmamanızda fayda var.

OĞLAK

Satürn, maddi evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen borçlar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız ve piyasada bulamadığınız bir şey aniden karşınıza çıkacak.