Günlük burç yorumlarınızı okumadan güne başlamayın! Milyonlarca kişi, günlerini nasıl geçireceklerini bilmek istiyor. Bu noktada burçlara inanan kişiler, uzman astrologlar tarafından yapılan günlük burç yorumları araştırması yapıyor. ''14 Ağustos 2022 Pazar günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?'' sorusu yanıt buldu. Peki, bugün burcunuzu neler bekliyor? ? Günün en şanslı ve en kazançlı burcu hangisi? İşte 14 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları haberimizde…
KOÇ
Dikkat! Bugün yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirmeye meyillisiniz. Çevrenizdeki insanlara iyi niyetle yaklaşıp onların problemlerine çözüm bulmak için çabalıyorsunuz. Arkadaşlık konusunda fazla iyimsersiniz.
BOĞA
Bugün canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak durmak için çaba gösterin. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar var. Bazılarınızın işleri açılacak ve yeni iş teklifleri alacak.
İKİZLER
Bazı anlaşmalarınızı gizlerken düşüncelerinizi de saklamak isteyeceksiniz. Jüpiter'in geri gitmesi sayesinde yakın dostlarınıza ziyaretler yapacak ve eski dostluk duygularınızı yeniden tazeleyeceksiniz.
YENGEÇ
Bugün iletişim konusunda unuttuğunuz fırsatlar tekrar ortaya çıkacak. Size karşı hatalı davranan kişilerin gerçek yüzünü görmek sizi üzmesin. En azından bazı olayların açıklık kazanacağını söyleyebiliriz.
ASLAN
Bugün ailenizin sorunlarına duyarsız kalamayacaksınız. Sevdiklerinizin huzurlu olmasını takıntı haline getirmişsiniz. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Aldığınız kararların yanlış anlaşılabileceği bir gündesiniz.
BAŞAK
Bu hafta sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir hafta olacak. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Farklı yapınızı her konuda göstereceksiniz.
TERAZİ
Bazılarınızın duygusal hayatı atağa geçiyor. Bugünlerde yurt dışına seyahat etme isteğine sahipsiniz. Bu nedenle aşk ve iş gezilerine hazırlıklı olmalısınız. İlginç davranışlarınız daha da orijinal hale gelecek.
AKREP
İlişkilerinize kendi damganızı vurmak istiyorsunuz. Bu nedenle duygusal konulara daha fazla değer vereceğiniz bir gün olacak. Yeni ortamlarda karşı cinsi etkileyeceksiniz. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendireceksiniz.
YAY
Dikkat! Bugün hayal kurmak için uygun bir gün değil. Çevreniz tarafından yanlış anlaşılmanız muhtemel. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istiyorsunuz ancak olayları abartmamanızda fayda var.
OĞLAK
Satürn, maddi evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen borçlar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız ve piyasada bulamadığınız bir şey aniden karşınıza çıkacak.
KOVA
Toplumsal değerlerinizi istediğiniz formata uygulayabileceksiniz. Uzun süredir planladığınız bir olay gerçekleşecek. Bu istek sizi memnun edecek ve sevginizi yansıtmak istemeniz iyi gelecek.
BALIK
Birçok başarı sizi beklerken siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızda bin bir sorularla cevap aramaya çalışacaksınız. Akıllıca hamle yapmanız gereken bir dönemdesiniz. İçsel kuruntularınız yüksek.