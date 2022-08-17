Burç yorumları 17 Ağustos Çarşamba 2022: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları

17 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

21 Mart - 19 Nisan

Koç

Kararlı ve amaçlarınıza uygun hareket ederken, sizi sevgiyle kabul ettikleri gibi öfke duyanlarda olacaktır. Kariyerinizi en iyi şekilde sergilemek için gerekli tüm gücünüzü gösteriyorsunuz.

20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden hareket ediyorsunuz.