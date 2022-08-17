Burç yorumları 17 Ağustos Çarşamba 2022: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları

Günlük burç yorumlarınızı okumadan güne başlamayın! Burçlara inanan kişiler, her gün uzman astrologlar tarafından yapılan günlük burç yorumlarını araştırıyor. Günlük burç yorumları sayesinde günlerinin nasıl geçeceğini öğreniyor ve buna göre hareket ediyorlar. Bu kapsamda ''Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Boğa, yenilikler doğrultusunda hareket edecekken İkizler, bugün ilişkilerinde zorluklar yaşayabilir. Peki, bugün burcunuzu neler bekliyor? Günün en şanslı ve en kazançlı burcu hangisi? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba günlük burç yorumları haberimizde…
21 Mart - 19 Nisan
Koç
Kararlı ve amaçlarınıza uygun hareket ederken, sizi sevgiyle kabul ettikleri gibi öfke duyanlarda olacaktır. Kariyerinizi en iyi şekilde sergilemek için gerekli tüm gücünüzü gösteriyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden hareket ediyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Yaptığınız her işi ses getirirken, kararlı davranışlarınız takdir görecek. Alışkanlıklarınız ve yeni oluşan koşullar arasında çatışmalar yaşayabilir, ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz.
22 Haziran - 22 Temmuz
Yengeç
Sosyal ilişkilerinizi organizasyon çalışmalarla yapacaksınız. Güvendiğiniz dostlarınızı yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Onların sezgisel yeteneklerini kendinizle birleştireceksiniz.
23 Temmuz - 22 Ağustos
Aslan
Saygınlık görmenin püf noktalarından birinin arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin olumlu olması yaşadığınız olaylarla öğrendiniz. Fikirlerinizi söylerken politik olmaya özen göstermelisiniz.
23 Ağustos - 22 Eylül
Başak
Yönetici pozisyonunda iseniz, çevrenizi yeniden koordine edecek gerekli titizliği işinize başarılı bir şekilde yansıtacaksınız. İçinizdeki huzursuzluğu yenmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir.
23 Eylül - 22 Ekim
Terazi
Amaçlarınıza ulaşmak için; ılımlı bir tarzda adımlar atacak, baskıcı ve kışkırtıcı davranmayacaksınız. Güven duygusunun artıları artık çok rahat ilişkilerinizde uygulayacaksınız.
23 Ekim - 21 Kasım
Akrep
Yeteneklerinizi ortaya çıkaracak mistik çalışmalar içinde olmanız hayata yeni bir bakış açısı ile bakmanıza neden olacaktır. Kendinizi iyi hissettiğiniz için, her şey yolunda gidiyor.
22 Kasım - 21 Aralık
Yay
Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Konuşmacı olarak kendinizi ve fikirlerinizi rahatça tanıtabilecek, entelektüel konularda başarılı olacaksınız.
22 Aralık - 19 Ocak
Oğlak
Pişmanlık duyguları içinde; geriye alacağınız kararlar vermemelisiniz. Bazılarınızda ani ayrılık kararı alabilir. Tüm bunlar dikkat etmeniz gereken konular. İlişkiler konusunda kritik günler.
20 Ocak - 18 Şubat
Kova
Kişisel ve toplumsal başarınızı kullanacağınız bu dönemde, insanları kendinize bağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olmanıza rağmen, bazı tartışmalardan olumsuz etkileniyorsunuz.
19 Şubat - 20 Mart
Balık
Çevrenizi ikna etme konusunda oldukça başarılı olacaksınız. Bazen bulunacağınız ortamlarda baskıcı davranabilir veya çevrenizin tepkisini alabilirsiniz. Sözlerinizde aşırıya kaçabilir.