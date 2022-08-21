Burç yorumları 21 Ağustos 2022: Bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları ile günün en şanslı ve en kazançlı burçları

İkizler

İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.

Yengeç

Bu dönem daha dengeli mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.