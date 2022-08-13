Burç yorumları ile 13 Ağustos Cumartesi günü sizi neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları

13 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ

DİKKAT! Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılma ihtimaliniz var. Bugün işte ve evde iyi performans istiyorsanız, gerekli desteği yakınlarınızdan bulmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yoksa bugün zor geçecek.

BOĞA

Kafanız çok karışık, çorba gibi fikirler topluluğu var ve birçoğunu yakında eleyeceksiniz. Her şeyi baştan kuramazsınız, böyle bir arzunuz olsa bile bu çok ama çok zaman alır.

İKİZLER

İş partnerleriniz ile mesafe koymazsanız canınız çok ama çok yanacak. Görülüyor ki saygı, ilişkilerinizde sarsılabilir. Sağlığınız içinse düzenli egzersizler size iyi gelecek. Hep dinç ve zinde olun.