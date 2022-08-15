Burç yorumları ile bugün sizi neler bekliyor? 15 Ağustos günlük burç yorumları

15 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI

KOÇ

Zamanınızı aktif değerlendirdiniz bir gün olacak. Aşk hayatınızla alakalı sizi çok mutlu edecek ve mutluluk yaratacak şeyler yaşanacak.

BOĞA

Sizin sabırsız olduğunuz konu, aşk hayatınız. İdealinizdeki partnere ulaşmak için farklı ve marjinal yöntemlere başvuracaksınız.

İKİZLER

Bir anda yeni iş imkanları sizin önünüze gelebilir. Ticari zekanız üstleriniz ya da maddiyatı kuvvetli kişilerin dikkatini çekebilir. Birçok kişinin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz.