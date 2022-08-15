Burç yorumları ile bugün sizi neler bekliyor? 15 Ağustos günlük burç yorumları

15 Ağustos burç yorumları ile birçok vatandaş kendi günlerini şekillendirmeyi tercih ediyor. Astrolojiye inanan vatandaşlar, doğduğu güne göre hayatını şekillendiriyor. Peki, günlük burç yorumları ile bugün sizi neler bekliyor? Koç, aslan ve boğayı neler bekliyor? İşte 15 Ağustos burç yorumları!
15 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Zamanınızı aktif değerlendirdiniz bir gün olacak. Aşk hayatınızla alakalı sizi çok mutlu edecek ve mutluluk yaratacak şeyler yaşanacak.
BOĞA
Sizin sabırsız olduğunuz konu, aşk hayatınız. İdealinizdeki partnere ulaşmak için farklı ve marjinal yöntemlere başvuracaksınız.
İKİZLER
Bir anda yeni iş imkanları sizin önünüze gelebilir. Ticari zekanız üstleriniz ya da maddiyatı kuvvetli kişilerin dikkatini çekebilir. Birçok kişinin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz.
BAŞAK
Bugün sizi sadece para ve iş odaklı yaşam bekliyor. Enerjiniz gayet yerinde, her şeyi göze alacak kadar güçlü olduğunuzun farkına varın.
TERAZİ
Sürekli çalış çalış çalış hiç yorulmuyorsunuz. Sizden başka bir şey beklenmiyor zaten; siz busunuz. Sistemli ve mantıklı şekilde bu haftayı ilerleyin.
AKREP
İsteklerinizde değişim yaşanıyor; paniğe kapılmayın. Karşı tarafın duygularını önemseydin. Kendi fikirlerinizi savunmaya çalışıp bazı insanları yorup duracaksınız.
YAY
Duygulusunuz ve duygulu konularda çok garip fikirleriniz olacak. Eskiye özlem duyacaksınız, yaşamınız zorlaşacak.
OĞLAK
İlişkilerinizde baskın bir portre sizin profiliniz olacak. Enerjinizle ilgili bir sorun yoksa da her şeyi göze alacak kadar güçlü olacağınız anlamına gelmiyor.
KOVA
Sevgi ve güven odaklı bir gün geçirmek sizi insanlara yakınlaştıracak duruma gelebilir. İnsanlara güveniniz artacak. Böylece devam edin.
BALIK
Bazı şeylerin ortasındasınız ve bu sizi oldukça sıkıyor. Duygularınızı saklama gereğine sahipsiniz. Bırakın duygularınız öylece kalsın.