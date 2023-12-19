Burcu ‘Ben düzeldim’ lafına aldandı

Bursa'da 32 yaşındaki Burcu Ayda, 2014 yılında evlendiği 34 yaşındaki Mustafa Ali Ayda'dan şiddet görmeye başladı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldıran Burcu Ayda yaşları 2 ila 9 arasında değişen 4 çocuğunu da alarak Yozgat'taki anneannesinin evine gitti. 2 aylık uzaklaştırma kararı dolan Mustafa Ali Ayda "Ben artık düzeldim, eskisi gibi değilim. Sana ve çocuklarıma çok iyi bakacağım" dedi. Bu sözleri inanan Burcu Ayda çocukları ile birlikte eşiyle yaşadıkları Yıldırım'daki Değirmenönü mahallesinde eve geri döndü. Aynı gece Mustafa Ali Ayda, eşi Burcu'yu bıçaklayarak öldürdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan torunlara kendisinin bakacağını söyleyen Mustafa Ali Ayda'nın babası Medeni Ayda'ya teslim edildi. Bakanlık anneleri gözleri önünde öldürülen çocuklara psikolojik destek verecek.