Burdur – Antalya karayolunda inanılmaz kaza: 1’i polis memuru 6 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet T. (52) idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Kurna rampalarında arıza yaptı. Arızanın giderilmesi için şoför tamirci çağırırken, bölge trafik ekipleri de kamyonun arkasında güvenlik önlemleri almak için durdu.

HALK OTOBÜSÜ İKİ ARACA BİRDEN ÇARPTI

O sırada aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne giden Süleyman O.(59) idaresindeki halk otobüsü önce polis aracına, ardından kamyona çarptı. Kazada polis memuru Tahsin K. ve otobüste yolcu olarak bulunan üniversite öğrencileri Şule D. (25), Yakup G. (19), Naz B. (18), Mihriban K. (21) ve Duru P. (21) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Diğer yolcular ise farklı bir otobüsle üniversiteye götürüldü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten ilerlerken uzun araç kuyruğu oluştu.

İKİNCİ FACİA SON ANDA ATLATILDI

Kaza yapan araçları kurtarma çalışmaları yapıldığı esnada otobüs ve polis aracı çalıştırılarak olay yerinden kaldırılırken arıza nedeniyle hareket kabiliyetinden yoksun olan kamyon için çekici çağırıldı. Olay yerine gelen çekici yanaştığı esnada kamyon geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 30 metre boyunca kayan kamyon, park halinde bulunan biri polis iki araca çarparak şarampole devrildi. Bu esnada polis aracının arkasındaki 15 ABZ 888 plakalı otomobilin içinde oturan bir vatandaş ise son anda arabadan atlayarak araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ikisi polis aracı toplam 5 araçta büyük maddi hasar oluşurken tomruk yüklü kamyon 6 saatlik çalışmanın ardından uygun yere çekildi.