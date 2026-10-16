Burdur’da acı olay: Barakada çıkan yangında hayatını kaybetti

Üzücü olay, saat 16.10 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Dudu Şimşek'in yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DIŞARI ÇIKAMADI

Kısa sürede barakayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, barakada bulunan 85 yaşındaki Dudu Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Dudu Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör