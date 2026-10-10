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Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:58

Burdur'da arının soktuğu 58 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada üzüm topladığı sırada arı sokan 58 yaşındaki Emine Akın yaşamını yitirdi.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’da arının soktuğu 58 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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Olay, Yeşilbaşköy köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Emine Akın, tarlada üzüm topladığı sırada sarı arının sokması sonucu aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Emine Akın'ın yere yığıldığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Emine Akın'ın cenazesi, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURDUR
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Burdur'da arının soktuğu 58 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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