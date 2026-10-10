Burdur’da arının soktuğu 58 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olay, Yeşilbaşköy köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Emine Akın, tarlada üzüm topladığı sırada sarı arının sokması sonucu aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Emine Akın'ın yere yığıldığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Emine Akın'ın cenazesi, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör