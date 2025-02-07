Burdur’da Bahri Sirel ölümünde şok gelişme!

Gölhisar İlçesi Evciler Köyü Arpa Deresi mevkiinde 03 Şubat günü saat 12.00 sıralarında motosiklet kazası ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekipleri Bahri Sirel'i Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sirel burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını Sirel'in cenazesi bir gün sonra Karapınar Köyü'nde toprağa verildi.

YAKINLARI JANDARMAYA BAŞVURDU

Sirel'in yakınları olayı şüpheli görerek Jandarmaya şikayette bulundu. Jandarmanın yaptığı soruşturmada Bahri Sirel'in motosiklet kazasında ölmediğini ortaya çıkardı. İddiaya göre Bahri Sirel, Karapınar Köyü'nde H.Ö.'ne ait bağ evinin yıkım işinde çalışıyordu. Sirel, H.Ö. ve birlikte çalıştığı R.K. ile evin yıkıntılarını traktörle boşaltıp dönerken traktör üzerinden yere düştü. Olay üzerine panikleyen Traktörü kullanan, ev sahibi H.Ö., Karapınar Köyü Muhtarı olan kardeşi S.Ö. ve yıkım işinde çalışan R.K. Bahri Sirel'in bağ evindeki motosikletini traktörden düştüğü yere getirerek kaza ihbarında bulundu.

Motosiklette hiç bir kaza emaresi görmeyen Bahri Sirel'in yakınlarının şikayeti üzerine olayı soruşturan Jandarma ekipleri H.Ö., eşi F.Ö. ile muhtar S.Ö. ve R.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.Ö. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer üç kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.