Burdur’da birlikte yaşadığı kadını vurup, ardından kendi yaşamına son verdi

Korkunç olay Çavdır ilçesi Pazar Mahallesi Menekşe Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. 10 yıl önce iki çocuk annesi Sevilay K.'nın evine gelen Yılmaz T. iddiaya göre eşi ile çalışmaması konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Yılmaz T., av tüfeği ile Sevilay K.'yı karın ve bacağından bölgesinden vurarak ağır yaraladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Birlikte yaşadığı Sevilay K.'nin öldüğünü düşünen Yılmaz T., daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi. Tüfek seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Sevilay K. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEVİLAY K.

DURUMU KRİTİK

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından Yılmaz T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanede tedavi altında olan Sevilay K.'nın ameliyat sonrası yoğun bakımda olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.