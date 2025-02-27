Burdur’da cinayet zanlısına mahkemeden indirimsiz ceza

Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve giderek Bayram Sertcan'ı bıçakla öldüren ve eşi Zehra Sertcan'ı da yaralayan Ayhan Ulu hakkında ''kasten öldürme'', "yağma'' ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan açılan davanın altıncı duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra-Bayram Sertcan çiftinin çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban mahkemede, "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

Sanık Ayhan Ulu ise "Evde hiçbir çekmeceye ve dolaba dokunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi öldürmek istemedim. Yağma kastım yoktur. Takdir mahkemenindir.tahliyemi istiyorum" dedi. Sertcan çiftinin çocukları ise sanığın indirimsiz şekilde en ağır cezayı almasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, sanık Ayhan Ulu'yu Zehra Sertcan'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl, nitelikli yağmadan 13 yıl ve Bayram Sertcan'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.